Activités en famille « Dessine-moi une expo : L’atelier d’illustration », Espace Patrimoine, Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Activités en famille « Dessine-moi une expo : L’atelier d’illustration » Dimanche 20 septembre, 10h30, 14h00 Espace Patrimoine Saône-et-Loire

Pour les enfants à partir de 6 ans et leurs parents, Durée des activités : 15 à 20 min

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Dans le cadre de l’exposition « Vivre à Chalon 1477-1610 : les défis du quotidien ! » à l’Espace patrimoine

Activités à faire en famille, enfants, parents et grands-parents, encadrés par un guide et Thomas Héritier, illustrateur de l’exposition. Laissez-vous emporter par l’exposition et entrez dans notre atelier d’illustration, pour vous amuser des images et créer vos propres dessins !

Espace Patrimoine Hôtel Colmont Fusselet, 24 quai des Messageries 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 93 15 98 http://www.chalon.fr L’Espace Patrimoine de Chalon-sur-Saône n’est ni un musée, ni un service d’archives, mais un centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine de la cité, idéal pour comprendre ou redécouvrir l’évolution de la forme urbaine à Chalon. C’est l’un des outils mis en œuvre par le service d’animation du patrimoine de la ville pour faire connaître la cité, comme les visites guidées pour adultes ou les ateliers du patrimoine à destination du jeune public. Il atteste de l’appartenance de la ville au réseau national des Villes et Pays d’Art et d’Histoire. L’hôtel Colmont Fusselet est partiellement classé au titre des Monuments historiques (le puits, le portail, la clôture, la toiture et la grille). Situé à proximité du musée Niépce et de l’Office du tourisme, en bord de Saône.

Dans le cadre de l’exposition « Vivre à Chalon 1477-1610 : les défis du quotidien ! » à l’Espace patrimoine

© Illustrations © Thomas Héritier TOPOS, 2026 – Graphisme © Elodie Cathala Pix’elle Infographie – Exposition © Ville de Chalon-sur-Saône