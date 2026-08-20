Activités virtuelles du CAUE, CAUE de la Guadeloupe, Les Abymes

Informations pratiques

Activités virtuelles du CAUE Vendredi 18 septembre, 08h00 CAUE de la Guadeloupe Guadeloupe

pas de limite d’inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:00:00+02:00

Les Cases traditionnelles de Pointe-Noire, un patrimoine architectural riche, de la case, à la maison bourgeoise, en passant par les maisons hautes et bases.

Le Parc Ali Tur du centre-bourg de Lamentin, représente la meilleure illustration de l’architecture Ali Tur. Tous les bâtiments composent un ensemble urbain classé monument historique.

La Source de Poucet, résurgence de la nappe d’eau souterraine emprisonné dans le socle calcaire des Grand Fonds. Ce point d’eau est accompagné d’une biodiversité variée.

Aux Mares Citoyens ! Les mares constituent un élément important des zones humides et de la biodiversité du territoire. Un outil proposé par le CAUE 971 pour sensibiliser, protéger et entretenir les mares.

CAUE de la Guadeloupe Zone de fret – Pôle Caraïbes – 97139 Abymes Les Abymes 97139 Guadeloupe Guadeloupe 0590 81 83 85 http://www.caue971.org http://www.caue971.org [{« type »: « link », « value »: « http://www.caue971.org »}] http://www.caue971.org

Les Cases traditionnelles de Pointe-Noire, un patrimoine architectural riche, de la case, à la maison bourgeoise, en passant par les maisons hautes et bases.

©CAUE971