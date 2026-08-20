QUIZZ CAUE « Patrimoine », CAUE de la Guadeloupe, Les Abymes

vendredi 18 septembre 2026 · CAUE de la Guadeloupe · Les Abymes

Informations pratiques

QUIZZ CAUE « Patrimoine » Vendredi 18 septembre, 08h00 CAUE de la Guadeloupe Guadeloupe

Pas de limite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:00:00+02:00

Jeu en ligne pour découvrir et redécouvrir le patrimoine de la Guadeloupe

CAUE de la Guadeloupe Zone de fret – Pôle Caraïbes – 97139 Abymes Les Abymes 97139 Guadeloupe Guadeloupe 0590 81 83 85 http://www.caue971.org http://www.caue971.org [{« type »: « link », « value »: « http://www.caue971.org »}] http://www.caue971.org

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