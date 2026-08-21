Bitabita : Au carrefour des générations, au cœur de notre patrimoine, Allée désiré Nuissier, Les Abymes
vendredi 18 septembre 2026 · Allée désiré Nuissier · Les Abymes
Informations pratiques
Bitabita : Au carrefour des générations, au cœur de notre patrimoine Vendredi 18 septembre, 13h00 Allée désiré Nuissier Guadeloupe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T00:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T00:00:00+02:00
Bitabita est bien plus qu’un simple lieu : c’est un espace de rencontre et de croisement des générations, où la mémoire des anciens enrichit la curiosité des plus jeunes. Dans ce havre d’évasion et d’apprentissage, le savoir se transmet naturellement, au fil des échanges et de l’expérience partagée.
Au programme:
Accueil : Historique du jardin pédagogique et sa présentation
Artisanat : Un professionnel des jeux d’antan sera présent pour de belles surprises
Côté Bien être : Partages de connaissances avec diverses plantes médicinales
Côté Cuisine : Racines pays présentés sous diverses formes ( accras, soupe à congo etc….)
Foyé a difé la pou woti paptate, fouyapen
Kako
Ti dousè popote à fouyapen et dot bitin
Coté Social
Le lolo d’antan sera représenté sur le site : son rôle,son histoire, ses atouts
Pour finir cette magnifique après midi
Comment s’amuser
La poupée matronne
Le Woulawoup
Le concours de pichine
La corde à sauter
Concours de krystal
La course en sac
Course avec les pneu usé d’un vélo
Allée désiré Nuissier Allée désiré Nuissier 97139 les Abymes Les Abymes 97139 Guadeloupe Guadeloupe +590.690.319.910 [{« type »: « email », « value »: « michelle.maxo@gmail.com »}, {« type »: « email », « value »: « vayanahilaire971@gmail.com »}] Une bulle d’éveil et de reconnexion : Véritable vivier de lien social, Bitabita invite à la découverte sous toutes ses formes. On y vient pour s’instruire, se ressourcer et retisser le fil essentiel qui nous relie à notre histoire, à notre terre et à notre identité.
Transmission intergénérationnelle : Un lieu où le dialogue entre les âges crée du sens et préserve vivants nos savoir-faire.
©privé
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