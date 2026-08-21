Bitabita : Au carrefour des générations, au cœur de notre patrimoine, Allée désiré Nuissier, Les Abymes

Informations pratiques

Bitabita : Au carrefour des générations, au cœur de notre patrimoine Vendredi 18 septembre, 13h00 Allée désiré Nuissier Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T00:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T00:00:00+02:00

Bitabita est bien plus qu’un simple lieu : c’est un espace de rencontre et de croisement des générations, où la mémoire des anciens enrichit la curiosité des plus jeunes. Dans ce havre d’évasion et d’apprentissage, le savoir se transmet naturellement, au fil des échanges et de l’expérience partagée.

Au programme:

Accueil : Historique du jardin pédagogique et sa présentation

Artisanat : Un professionnel des jeux d’antan sera présent pour de belles surprises

Côté Bien être : Partages de connaissances avec diverses plantes médicinales

Côté Cuisine : Racines pays présentés sous diverses formes ( accras, soupe à congo etc….)

Foyé a difé la pou woti paptate, fouyapen

Kako

Ti dousè popote à fouyapen et dot bitin

Coté Social

Le lolo d’antan sera représenté sur le site : son rôle,son histoire, ses atouts

Pour finir cette magnifique après midi

Comment s’amuser

La poupée matronne

Le Woulawoup

Le concours de pichine

La corde à sauter

Concours de krystal

La course en sac

Course avec les pneu usé d’un vélo

Allée désiré Nuissier Allée désiré Nuissier 97139 les Abymes Les Abymes 97139 Guadeloupe Guadeloupe +590.690.319.910 [{« type »: « email », « value »: « michelle.maxo@gmail.com »}, {« type »: « email », « value »: « vayanahilaire971@gmail.com »}] Une bulle d’éveil et de reconnexion : Véritable vivier de lien social, Bitabita invite à la découverte sous toutes ses formes. On y vient pour s’instruire, se ressourcer et retisser le fil essentiel qui nous relie à notre histoire, à notre terre et à notre identité.

Transmission intergénérationnelle : Un lieu où le dialogue entre les âges crée du sens et préserve vivants nos savoir-faire.

©privé