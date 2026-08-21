Les Enfants du Patrimoine, CAUE de la Guadeloupe, Les Abymes

Informations pratiques

Les Enfants du Patrimoine Vendredi 18 septembre, 08h00 CAUE de la Guadeloupe Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Les Enfants du Patrimoine est une manifestation ludo-pédagogique permettant de faire découvrir aux scolaires, de la maternelle au lycée, le patrimoine dans toute sa diversité.

C’est dans ce cadre que le CAUE de la Guadeloupe et ses partenaires assureront des animations au cœur de lieux emblématiques de la richesse culturelle, architecturale et paysagère de la Guadeloupe.

CAUE de la Guadeloupe Zone de fret – Pôle Caraïbes – 97139 Abymes Les Abymes 97139 Guadeloupe Guadeloupe 0590 81 83 85 http://www.caue971.org http://www.caue971.org [{« type »: « link », « value »: « https://www.caue971.org »}] https://www.caue971.org

Les Enfants du Patrimoine est une manifestation ludo-pédagogique permettant de faire découvrir aux scolaires, de la maternelle au lycée, le patrimoine dans toute sa diversité.

©CAUE971