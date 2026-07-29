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AGENDA · Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Actor Autour du fil Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

samedi 8 août 2026 · Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Actor Autour du fil Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Parc de la Falquette
Ville
24580 Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Actor Autour du fil

Parc de la Falquette Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-08 16:30:00

Date(s) :
2026-08-08

10h-16h30. Dentelle aux fuseaux, frivolité, broderie, jours d’angles, boutis, tissage, filage, crochet, tricot, et autres travaux autour du fil. Exposition Périgord 1900 . Démonstration. Entrée libre
Dentelle aux fuseaux, frivolité, broderie, jours d’angles, boutis, tissage, filage, crochet, tricot, et autres travaux autour du fil.
Exposition Périgord 1900
Démonstartions   .

Parc de la Falquette Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 70 59 85  actorasso@gmail.com

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English : Actor Autour du fil

10am-4.30pm. Spindle lace, frivolity, embroidery, jours d’angles, boutis, weaving, spinning, crochet, knitting, and other thread-based activities. Périgord 1900 exhibition. Demonstrations. Free admission

L’événement Actor Autour du fil Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère

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