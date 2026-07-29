Festival de Théâtre baroque L’Oghmac Léandre et Héro Rue des Anciens Combattants Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Informations pratiques

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Festival de Théâtre baroque L’Oghmac Léandre et Héro

Rue des Anciens Combattants Place de l’église Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 21:00:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

21h. Une parodie déjantée de l’histoire d’amour de Léandre et Héro, où le Diable sème le chaos et transforme chaque rebondissement en éclat de rire. Gratuit

Dans cette drôle histoire d’amour dont le Diable se mêle, tout le monde en prend pour son grade ! Racontées par Paul Scarron, les tristes aventures de Léandre et Héro deviennent la source d’un rire inépuisable dans un spectacle au rythme soutenu, où rien ne se passe comme prévu !

La représentation est gratuite, offerte par la municipalité de Rouffignac Saint Cernin de Reilhac .

Rue des Anciens Combattants Place de l’église Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine oghmium@compagnieoghma.com

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English : Festival de Théâtre baroque L’Oghmac Léandre et Héro

9:00 p.m. A wild parody of the love story of L%E9andre and H%E9ro, in which the Devil himself wreaks havoc and turns every plot twist into a burst of laughter. Free

L’événement Festival de Théâtre baroque L’Oghmac Léandre et Héro Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère