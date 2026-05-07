Actualité des collections du 20e siècle Musée des beaux-arts Rennes
Actualité des collections du 20e siècle Musée des beaux-arts Rennes samedi 23 mai 2026.
Actualité des collections du 20e siècle Musée des beaux-arts Rennes Samedi 23 mai, 18h00, 19h30, 21h00, 22h30 Ille-et-Vilaine
Limité à 18 personnes.
Actualité des collections du 20e siècle – acquisitions récentes, restaurations, nouveaux accrochages : un aperçu des évolutions de cette section du musée.
Actualité des collections du 20e siècle – acquisitions récentes, restaurations, nouveaux accrochages : un aperçu des évolutions de cette section du musée.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-23T23:00:00.000+02:00
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https://mba.rennes.fr
Musée des beaux-arts 20 Quai Emile Zola, 35000 Rennes, France Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
museebeauxarts@ville-rennes.fr +33223621745
©Musée des beaux-arts
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