Actualité des collections du 20e siècle, Musée des beaux-arts, Rennes

Actualité des collections du 20e siècle Samedi 23 mai, 18h00, 19h30, 21h00, 22h30 Musée des beaux-arts Ille-et-Vilaine

Limité à 18 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Actualité des collections du 20e siècle – acquisitions récentes, restaurations, nouveaux accrochages : un aperçu des évolutions de cette section du musée.

Musée des beaux-arts 20 Quai Emile Zola, 35000 Rennes, France Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne +33223621745 https://mba.rennes.fr Le musée offre un panorama de l’art depuis l’antiquité jusqu’au XXe siècle ; collection de peintures du XVIIe siècle ; cabinet de dessins du marquis de Robien

Actualité des collections du 20e siècle – acquisitions récentes, restaurations, nouveaux accrochages : un aperçu des évolutions de cette section du musée.

© Anne-Cécile Esteve