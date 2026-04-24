Savenay

Adama D. Luciano et S. Nwambeben

35 Rue Saint-Michel Savenay Loire-Atlantique

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 21:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Dans sa chambre, Adama se met à écrire. Perdue dans ses pensées, elle s’endort et rêve. Commence alors un long voyage onirique riche en couleurs où les musiques, les chants et les saveurs s’entremêlent. À travers le regard d’Adama et ces années écoulées faites de traditions, métissage, de douleur, d’espoirs et de partage, c’est une certaine histoire de la musique qui nous est contée.

Un spectacle touchant qui vibre au son des musiques africaines et noires-américaines. .

35 Rue Saint-Michel Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 58 72 74 culture@ville-savenay.fr

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English :

L’événement Adama D. Luciano et S. Nwambeben Savenay a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay