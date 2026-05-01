Randonnée écriture Savenay
Randonnée écriture Savenay samedi 30 mai 2026.
Savenay
Randonnée écriture
La Vallée Mabile Savenay Loire-Atlantique
Tarif : 45 – 45 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:30:00
fin : 2026-05-30 17:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Marcher et écrire en pleine nature pour découvrir, rencontrer, partager tout en prenant le temps…
Lors de cette randonnée écriture, vous serez amenés à faire 11km autour du lac et sur le sentier du marais de Fresnier. .
La Vallée Mabile Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 41 33 75 52 contact@mariepaule-guitton.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Randonnée écriture Savenay a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay
À voir aussi à Savenay (Loire-Atlantique)
- La Redadeg Savenay 16 mai 2026
- Les merveilles du Syl Savenay 20 mai 2026
- Fête de la nature Savenay 22 mai 2026
- Adama D. Luciano et S. Nwambeben Savenay 29 mai 2026
- Une histoire d’amour Cie La Tangeante Savenay 30 mai 2026