Savenay

Randonnée écriture

La Vallée Mabile Savenay Loire-Atlantique

Tarif : 45 – 45 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:30:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Marcher et écrire en pleine nature pour découvrir, rencontrer, partager tout en prenant le temps…

Lors de cette randonnée écriture, vous serez amenés à faire 11km autour du lac et sur le sentier du marais de Fresnier. .

La Vallée Mabile Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 41 33 75 52 contact@mariepaule-guitton.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Randonnée écriture Savenay a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay