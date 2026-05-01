La Redadeg Savenay
La Redadeg Savenay samedi 16 mai 2026.
Savenay
La Redadeg
Savenay Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 09:00:00
fin : 2026-05-16 10:00:00
Date(s) :
2026-05-16
La Redadeg est une course de relais solidaire, festive et populaire, sans compétition, ouverte à tous. Les familles, jeunes et moins jeunes, enfants, parents et grands-parents courent ensemble. L’enjeu est de transporter un message en breton à travers la Bretagne, sans s’arrêter et le grand gagnant est la langue bretonne.
L’événement mobilise des milliers de personnes à travers les cinq départements bretons et génèrent un enthousiasme communicatif.
Les kilomètres sont vendus aux particuliers, aux collectivités, aux entreprises, aux associations… c’est à dire à toute personne privée ou morale souhaitant contribuer à l’événement et apporter son soutien à la langue bretonne. Les bénéfices sont redistribués à des projets qui favorisent l’usage de la langue au quotidien dans la vie sociale et familiale.
Venez assister à la course à Savenay et Malville entre 9h et 10h. .
Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire
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English :
L’événement La Redadeg Savenay a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay
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