Une histoire d’amour Cie La Tangeante Savenay
Une histoire d’amour Cie La Tangeante Savenay samedi 30 mai 2026.
Savenay
Une histoire d’amour Cie La Tangeante
Rue du Parc des Sports Savenay Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 11:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Deux gants Mapa se rencontrent sur le bord de l’évier, c’est le coup de foudre et le début d’une histoire d’amour qui durera toute la vie.
Lecture-dansée librement inspirée de l’album jeunesse de Gilles Bachelet Une histoire d’amour .
À partir de 3 ans, sur inscription. .
Rue du Parc des Sports Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 10 77 50 mediatheque.savenay@estuaire-sillon.fr
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English :
L’événement Une histoire d’amour Cie La Tangeante Savenay a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay
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