Savenay

Une histoire d’amour Cie La Tangeante

Rue du Parc des Sports Savenay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 11:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Deux gants Mapa se rencontrent sur le bord de l’évier, c’est le coup de foudre et le début d’une histoire d’amour qui durera toute la vie.

Lecture-dansée librement inspirée de l’album jeunesse de Gilles Bachelet Une histoire d’amour .

À partir de 3 ans, sur inscription. .

Rue du Parc des Sports Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 10 77 50 mediatheque.savenay@estuaire-sillon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Une histoire d’amour Cie La Tangeante Savenay a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay