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Une histoire d’amour Cie La Tangeante Savenay

Une histoire d’amour Cie La Tangeante Savenay samedi 30 mai 2026.

Adresse : Rue du Parc des Sports

Ville : 44260 Savenay

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Savenay

Une histoire d’amour Cie La Tangeante

Rue du Parc des Sports Savenay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 11:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Deux gants Mapa se rencontrent sur le bord de l’évier, c’est le coup de foudre et le début d’une histoire d’amour qui durera toute la vie.
Lecture-dansée librement inspirée de l’album jeunesse de Gilles Bachelet Une histoire d’amour .

À partir de 3 ans, sur inscription.   .

Rue du Parc des Sports Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 10 77 50  mediatheque.savenay@estuaire-sillon.fr

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English :

L’événement Une histoire d’amour Cie La Tangeante Savenay a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay

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