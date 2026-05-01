Savenay

Les Grandes Tablées du Secours Catholique

Savenay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 12:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le Secours Catholique souffle ses 80 bougies et vous invite à une Grande Tablée festive et solidaire. Au cœur de cet évènement le partage, la rencontre et la convivialité.

Au Programme

Un repas partagé où chacun peut apporter un plat sucré ou salé pour 3-4 personnes (ou simplement son sourire !)

Des animations variées pour petits et grands (chants, ateliers créatifs, jeux, pêches à la ligne).

Un moment d’échanges et de fraternité entres les personnes accompagnées, les habitants de Savenay et des communes voisines, les acteurs du social, et les bénévoles du Secours Catholique.

L’association offre l’apéritif et les grillades

Pensez à apporter vos couverts et assiettes.

Journée gratuite et ouverte à tous sur inscription. .

Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 07 73 58 87 equipe.savenay.440@secours-catholique.org

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English :

L’événement Les Grandes Tablées du Secours Catholique Savenay a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay