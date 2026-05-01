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Les Grandes Tablées du Secours Catholique Savenay

Les Grandes Tablées du Secours Catholique Savenay samedi 30 mai 2026.

Ville : 44260 Savenay

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif :

Savenay

Les Grandes Tablées du Secours Catholique

Savenay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 12:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Le Secours Catholique souffle ses 80 bougies et vous invite à une Grande Tablée festive et solidaire. Au cœur de cet évènement le partage, la rencontre et la convivialité.

Au Programme
Un repas partagé où chacun peut apporter un plat sucré ou salé pour 3-4 personnes (ou simplement son sourire !)
Des animations variées pour petits et grands (chants, ateliers créatifs, jeux, pêches à la ligne).
Un moment d’échanges et de fraternité entres les personnes accompagnées, les habitants de Savenay et des communes voisines, les acteurs du social, et les bénévoles du Secours Catholique.
L’association offre l’apéritif et les grillades
Pensez à apporter vos couverts et assiettes.

Journée gratuite et ouverte à tous sur inscription.   .

Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 07 73 58 87  equipe.savenay.440@secours-catholique.org

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English :

L’événement Les Grandes Tablées du Secours Catholique Savenay a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay

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