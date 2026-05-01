Les Grandes Tablées du Secours Catholique Savenay
Les Grandes Tablées du Secours Catholique Savenay samedi 30 mai 2026.
Savenay
Les Grandes Tablées du Secours Catholique
Savenay Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 12:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Le Secours Catholique souffle ses 80 bougies et vous invite à une Grande Tablée festive et solidaire. Au cœur de cet évènement le partage, la rencontre et la convivialité.
Au Programme
Un repas partagé où chacun peut apporter un plat sucré ou salé pour 3-4 personnes (ou simplement son sourire !)
Des animations variées pour petits et grands (chants, ateliers créatifs, jeux, pêches à la ligne).
Un moment d’échanges et de fraternité entres les personnes accompagnées, les habitants de Savenay et des communes voisines, les acteurs du social, et les bénévoles du Secours Catholique.
L’association offre l’apéritif et les grillades
Pensez à apporter vos couverts et assiettes.
Journée gratuite et ouverte à tous sur inscription. .
Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 07 73 58 87 equipe.savenay.440@secours-catholique.org
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English :
L’événement Les Grandes Tablées du Secours Catholique Savenay a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay
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