Informations pratiques

Adaptation du logement : Forum « Bien Vivre à Tout Age » à Comines Samedi 3 octobre, 10h00 Devant l’hôtel de ville de Comines, Grand Place à Comines Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T13:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T13:00:00+02:00

Adaptation du logement : Forum « Bien Vivre à Tout Age »

Rendez-vous avec les conseiller AMELIO France Rénov’ sur le stand AMELIO sur le forum « Bien vivre à Tout âge » dédié au Vieillissement au Handicap et à la santé et organisé par la Ville de Comines.

Samedi 3 octobre 2026, 10h-13h

Stand

Lieu : Place de l’Hôtel de ville de Comines

Entrée libre

Animé par : Logos Ville de Comines, Soliha

Devant l’hôtel de ville de Comines, Grand Place à Comines Grand Place, 59560 Comines Comines 59560 Nord Hauts-de-France

Stand AMELIO

AMELIO