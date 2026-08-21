Adaptation du logement : Forum « Bien Vivre à Tout Age » à Comines, Devant l’hôtel de ville de Comines, Grand Place à Comines, Comines
samedi 3 octobre 2026 · Devant l’hôtel de ville de Comines, Grand Place à Comines · Comines
Informations pratiques
Adaptation du logement : Forum « Bien Vivre à Tout Age » à Comines Samedi 3 octobre, 10h00 Devant l’hôtel de ville de Comines, Grand Place à Comines Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T13:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T13:00:00+02:00
Adaptation du logement : Forum « Bien Vivre à Tout Age »
Rendez-vous avec les conseiller AMELIO France Rénov’ sur le stand AMELIO sur le forum « Bien vivre à Tout âge » dédié au Vieillissement au Handicap et à la santé et organisé par la Ville de Comines.
Samedi 3 octobre 2026, 10h-13h
Stand
Lieu : Place de l’Hôtel de ville de Comines
Entrée libre
Animé par : Logos Ville de Comines, Soliha
Devant l’hôtel de ville de Comines, Grand Place à Comines Grand Place, 59560 Comines Comines 59560 Nord Hauts-de-France
Stand AMELIO
AMELIO
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