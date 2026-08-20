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Adapter son logement pour bien vieillir chez soi : conseils, travaux et aides, Hôtel de ville Tourcoing, Tourcoing

jeudi 8 octobre 2026 · Hôtel de ville Tourcoing · Tourcoing

Adapter son logement pour bien vieillir chez soi : conseils, travaux et aides, Hôtel de ville Tourcoing, Tourcoing

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
jeudi 8 octobre 2026
Lieu
Hôtel de ville Tourcoing
Adresse
10 place Hassebroucq 59200 Tourcoing
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord
Tarif
gratuit, sur inscription

Adapter son logement pour bien vieillir chez soi : conseils, travaux et aides Jeudi 8 octobre, 14h30 Hôtel de ville Tourcoing Nord

gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-08T14:30:00+02:00 – 2026-10-08T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-08T14:30:00+02:00 – 2026-10-08T16:00:00+02:00

Adapter son logement pour bien vieillir chez soi : conseils, travaux et aides
Dans le cadre des « Jeudi de la Rénovation » : Adapter son logement pour préserver son confort ? Repenser votre habitat, étape par étape ? Découvrez des solutions concrètes et travaux réalisables, ainsi que les aides financières disponibles pour concrétiser votre projet.
Jeudi 8 octobre 2026, 14h30-16h
Conférence
Lieu : Hôtel de Ville de Tourcoing, Salle du Conseil municipal
Inscription sur le site de la ville :https://www.tourcoing.fr/Les-rendez-vous-de-la-renovation
Animé par : Ville de Tourcoing / Soliha

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Conférence

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