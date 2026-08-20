Adapter son logement pour bien vieillir chez soi : conseils, travaux et aides, Hôtel de ville Tourcoing, Tourcoing

Informations pratiques

Adapter son logement pour bien vieillir chez soi : conseils, travaux et aides Jeudi 8 octobre, 14h30 Hôtel de ville Tourcoing Nord

gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-08T14:30:00+02:00 – 2026-10-08T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-08T14:30:00+02:00 – 2026-10-08T16:00:00+02:00

Adapter son logement pour bien vieillir chez soi : conseils, travaux et aides

Dans le cadre des « Jeudi de la Rénovation » : Adapter son logement pour préserver son confort ? Repenser votre habitat, étape par étape ? Découvrez des solutions concrètes et travaux réalisables, ainsi que les aides financières disponibles pour concrétiser votre projet.

Jeudi 8 octobre 2026, 14h30-16h

Conférence

Lieu : Hôtel de Ville de Tourcoing, Salle du Conseil municipal

Inscription sur le site de la ville :https://www.tourcoing.fr/Les-rendez-vous-de-la-renovation

Animé par : Ville de Tourcoing / Soliha

Hôtel de ville Tourcoing 10 place Hassebroucq 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.tourcoing.fr/Les-rendez-vous-de-la-renovation »}] [{« link »: « https://www.tourcoing.fr/Les-rendez-vous-de-la-renovation »}]

Conférence

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