On joue ?!, Médiathèque André Malraux, Tourcoing
samedi 12 septembre 2026 · Médiathèque André Malraux · Tourcoing
Informations pratiques
On joue ?! Samedi 12 septembre, 14h30 Médiathèque André Malraux Nord
Gratuit, réservation conseillée. Tout public à partir de 8 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T14:30:00+02:00 – 2026-09-12T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T14:30:00+02:00 – 2026-09-12T16:00:00+02:00
Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequemalraux@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire
Grands joueurs ? Petits joueurs ? Participez à notre séance de jeux, en famille ou entre amis.
Droits réservés
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