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On joue ?!, Médiathèque André Malraux, Tourcoing

samedi 12 septembre 2026 · Médiathèque André Malraux · Tourcoing

On joue ?!, Médiathèque André Malraux, Tourcoing

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Médiathèque André Malraux
Adresse
26 rue Famelart 59200 Tourcoing
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord
Tarif
Gratuit, réservation conseillée. Tout public à partir de 8 ans.

On joue ?! Samedi 12 septembre, 14h30 Médiathèque André Malraux Nord

Gratuit, réservation conseillée. Tout public à partir de 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T14:30:00+02:00 – 2026-09-12T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T14:30:00+02:00 – 2026-09-12T16:00:00+02:00

Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequemalraux@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire
Grands joueurs ? Petits joueurs ? Participez à notre séance de jeux, en famille ou entre amis.

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