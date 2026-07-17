La Visite du Dimanche, MUba Eugène Leroy, Tourcoing

Informations pratiques

La Visite du Dimanche Dimanche 2 août, 15h00 MUba Eugène Leroy Nord

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-02T15:00:00+02:00 – 2026-08-02T16:00:00+02:00

Fin : 2026-08-02T15:00:00+02:00 – 2026-08-02T16:00:00+02:00

La Visite du dimanche vous propose d’allier détente et culture ! Passez un moment privilégié et reposant dans l’exposition en compagnie d’un membre de l’équipe de médiation du musée. Une découverte en toute liberté basée sur la rencontre physique avec les œuvres, les échanges et le partage des points de vue pour embrasser, tout en finesse, le travail des artistes.

MUba Eugène Leroy 2 rue Paul Doumer 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://muba-tourcoing.billetterie.museum/detail-activite/visite-accompagnee »}]

Visite accompagnée gratuite – à partir de 15 ans

© MUba Eugène Leroy