MUba famille, MUba Eugène Leroy, Tourcoing

Informations pratiques

MUba famille Dimanche 2 août, 16h00 MUba Eugène Leroy Nord

5€ par famille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-02T16:00:00+02:00 – 2026-08-02T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-02T16:00:00+02:00 – 2026-08-02T17:00:00+02:00

Une découverte ludique et sensible de l’exposition suivie d’un temps de pratique collectif, en salle ou en atelier.

À partir de 5 ans

MUba Eugène Leroy 2 rue Paul Doumer 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://muba-tourcoing.billetterie.museum/detail-activite/muba-famille »}]

Visite et atelier – enfants / adultes

© Gregor Bozic