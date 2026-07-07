Visite Famille Découvrez l’exposition en musique (pour les petits et les adultes) Tourcoing
mercredi 9 septembre 2026 · Tourcoing
Informations pratiques
Tourcoing
Visite Famille Découvrez l’exposition en musique (pour les
petits et les adultes)
100 Rue de Tournai Tourcoing Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 15:00:00
fin : 2026-09-09 16:00:00
Date(s) :
2026-09-09 2026-10-14 2026-10-23 2026-11-18 2026-12-16
Venez découvrir de l’exposition Ca jazz en famille.
Les adultes pourront profiter d’une visite guidée de l’exposition pendant que les enfants pratiqueront un temps calme de lecture de contes jazzy. De quoi déconnecter l’espace d’une heure pour les petits comme pour les grands.
09/09 à 15h (6-10 ans)
14/10 à 15h (3-6 ans)
23/10 à 14h30 (6-10 ans) et 16h (3-6 ans)
18/11 à 15h (6-10 ans)
16/12 à 15h (3-6 ans)
Tarif 2€50 par personne (accompagnants compris)
Public à partir de 3 ans
Durée 1h
Venez découvrir de l’exposition Ca jazz en famille.
Les adultes pourront profiter d’une visite guidée de l’exposition pendant que les enfants pratiqueront un temps calme de lecture de contes jazzy. De quoi déconnecter l’espace d’une heure pour les petits comme pour les grands.
09/09 à 15h (6-10 ans)
14/10 à 15h (3-6 ans)
23/10 à 14h30 (6-10 ans) et 16h (3-6 ans)
18/11 à 15h (6-10 ans)
16/12 à 15h (3-6 ans)
Tarif 2€50 par personne (accompagnants compris)
Public à partir de 3 ans
Durée 1h .
100 Rue de Tournai Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 59 63 43 53
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come explore the “Ca Jazz” exhibition with your family.
Adults can enjoy a guided tour of the exhibition while the children take part in a quiet storytime featuring jazz-themed tales. It’s the perfect way for young and old alike to unwind for an hour.
September 9 at 3:00 p.m. (ages 6–10)
October 14 at 3:00 p.m. (ages 3–6)
October 23 at 2:30 p.m. (ages 6–10) and 4:00 p.m. (ages 3–6)
November 18 at 3:00 p.m. (ages 6–10)
12/16 at 3:00 p.m. (ages 3–6)
Price: 2.50 per person (including accompanying adults)
Audience: Ages 3 and up
Duration: 1 hour
L’événement Visite Famille Découvrez l’exposition en musique (pour les
petits et les adultes) Tourcoing a été mis à jour le 2026-07-07 par Hauts-de-France Tourisme
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