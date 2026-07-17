Visite Famille : Découvrez l’exposition en musique (pour les petits et les adultes), Maison Folie Hospice d’Havré, Tourcoing

Informations pratiques

Visite Famille : Découvrez l’exposition en musique (pour les

petits et les adultes) 9 septembre – 16 décembre Maison Folie Hospice d’Havré Nord

2€50 par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T15:00:00+02:00 – 2026-09-09T16:00:00+02:00

Fin : 2026-12-16T15:00:00+01:00 – 2026-12-16T16:00:00+01:00

Venez découvrir de l’exposition « Ca jazz » en famille.

Les adultes pourront profiter d’une visite guidée de l’exposition pendant que les enfants pratiqueront un temps calme de lecture de contes jazzy. De quoi déconnecter l’espace d’une heure pour les petits comme pour les grands.

09/09 à 15h (6-10 ans)

14/10 à 15h (3-6 ans)

23/10 à 14h30 (6-10 ans) et 16h (3-6 ans)

18/11 à 15h (6-10 ans)

16/12 à 15h (3-6 ans)

Tarif : 2€50 par personne (accompagnants compris)

Public : à partir de 3 ans

Durée : 1h

Maison Folie Hospice d’Havré 100 Rue de Tournai, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 53 [{« type »: « link », « value »: « https://culture-billetterie.tourcoing.fr/visite-famille-decouvrez-l-exposition-en-musique-3-a-6-ans-visite-css5-culturebilletterietourcoing-pg51-ei1122065.html »}]

Venez découvrir de l’exposition « Ca jazz » en famille.

DR