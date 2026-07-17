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Visite Famille : Découvrez l’exposition en musique (pour les petits et les adultes), Maison Folie Hospice d’Havré, Tourcoing

mercredi 9 septembre 2026 · Maison Folie Hospice d'Havré · Tourcoing

Visite Famille : Découvrez l’exposition en musique (pour les petits et les adultes), Maison Folie Hospice d’Havré, Tourcoing

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 16 décembre 2026
Lieu
Maison Folie Hospice d'Havré
Adresse
100 Rue de Tournai, 59200 Tourcoing
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord
Tarif
2€50 par personne

Visite Famille : Découvrez l’exposition en musique (pour les
petits et les adultes) 9 septembre – 16 décembre Maison Folie Hospice d’Havré Nord

2€50 par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-09T15:00:00+02:00 – 2026-09-09T16:00:00+02:00
Fin : 2026-12-16T15:00:00+01:00 – 2026-12-16T16:00:00+01:00

Venez découvrir de l’exposition « Ca jazz » en famille.
Les adultes pourront profiter d’une visite guidée de l’exposition pendant que les enfants pratiqueront un temps calme de lecture de contes jazzy. De quoi déconnecter l’espace d’une heure pour les petits comme pour les grands.

09/09 à 15h (6-10 ans)
14/10 à 15h (3-6 ans)
23/10 à 14h30 (6-10 ans) et 16h (3-6 ans)
18/11 à 15h (6-10 ans)
16/12 à 15h (3-6 ans)

Tarif : 2€50 par personne (accompagnants compris)

Public : à partir de 3 ans

Durée : 1h

Maison Folie Hospice d’Havré 100 Rue de Tournai, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 53 [{« type »: « link », « value »: « https://culture-billetterie.tourcoing.fr/visite-famille-decouvrez-l-exposition-en-musique-3-a-6-ans-visite-css5-culturebilletterietourcoing-pg51-ei1122065.html »}]
Venez découvrir de l’exposition « Ca jazz » en famille.

DR

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