MUba Vacances, MUba Eugène Leroy, Tourcoing

Informations pratiques

MUba Vacances 24 – 28 août MUba Eugène Leroy Nord

Forfait de 21€ la semaine (du lundi au vendredi, de 14h à 16h)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-24T14:00:00+02:00 – 2026-08-24T16:00:00+02:00

Fin : 2026-08-28T14:00:00+02:00 – 2026-08-28T16:00:00+02:00

Un stage jeune public d’une semaine, pendant les vacances scolaires, pour mettre la main à la pâte et découvrir son âme d’artiste !

Fanzine Attitude

Du lundi au vendredi, 14h > 16h

De 12 à 16 ans

Découvre l’univers du DIY (Do It Yourself / fais-le toi-même) et crée un fanzine à plusieurs ! À partir de matériaux simples et d’une photocopieuse, libère ta créativité en t’inspirant des bâtiments du musée et des œuvres qu’il conserve. À la fin de la semaine, tu repartiras avec ton propre exemplaire.

Avec Daria Tommasi, artiste plasticienne et illustratrice

MUba Eugène Leroy, 2 rue Paul Doumer, Tourcoing

MUba Eugène Leroy 2 rue Paul Doumer 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://muba-tourcoing.billetterie.museum/detail-cycle-activite/muba-vacances-5-jours-8-12-ans »}]

Stage de pratique artistique sur la période estivale, de 12 à 16 ans