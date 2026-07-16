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AGENDA · Tourcoing

MUba Vacances, MUba Eugène Leroy, Tourcoing

lundi 24 août 2026 · MUba Eugène Leroy · Tourcoing

MUba Vacances, MUba Eugène Leroy, Tourcoing

Informations pratiques

Début
lundi 24 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Lieu
MUba Eugène Leroy
Adresse
2 rue Paul Doumer 59200 Tourcoing
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord
Tarif
Forfait de 21€ la semaine (du lundi au vendredi, de 14h à 16h)

MUba Vacances 24 – 28 août MUba Eugène Leroy Nord

Forfait de 21€ la semaine (du lundi au vendredi, de 14h à 16h)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-24T14:00:00+02:00 – 2026-08-24T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-28T14:00:00+02:00 – 2026-08-28T16:00:00+02:00

Un stage jeune public d’une semaine, pendant les vacances scolaires, pour mettre la main à la pâte et découvrir son âme d’artiste !

Fanzine Attitude
Du lundi au vendredi, 14h > 16h
De 12 à 16 ans
Découvre l’univers du DIY (Do It Yourself / fais-le toi-même) et crée un fanzine à plusieurs ! À partir de matériaux simples et d’une photocopieuse, libère ta créativité en t’inspirant des bâtiments du musée et des œuvres qu’il conserve. À la fin de la semaine, tu repartiras avec ton propre exemplaire.
Avec Daria Tommasi, artiste plasticienne et illustratrice
MUba Eugène Leroy, 2 rue Paul Doumer, Tourcoing

MUba Eugène Leroy 2 rue Paul Doumer 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://muba-tourcoing.billetterie.museum/detail-cycle-activite/muba-vacances-5-jours-8-12-ans »}]
Stage de pratique artistique sur la période estivale, de 12 à 16 ans

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