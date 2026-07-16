MUba Vacances, MUba Eugène Leroy, Tourcoing
lundi 24 août 2026 · MUba Eugène Leroy · Tourcoing
Informations pratiques
MUba Vacances 24 – 28 août MUba Eugène Leroy Nord
Forfait de 21€ la semaine (du lundi au vendredi, de 14h à 16h)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-24T14:00:00+02:00 – 2026-08-24T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-28T14:00:00+02:00 – 2026-08-28T16:00:00+02:00
Un stage jeune public d’une semaine, pendant les vacances scolaires, pour mettre la main à la pâte et découvrir son âme d’artiste !
Fanzine Attitude
Du lundi au vendredi, 14h > 16h
De 12 à 16 ans
Découvre l’univers du DIY (Do It Yourself / fais-le toi-même) et crée un fanzine à plusieurs ! À partir de matériaux simples et d’une photocopieuse, libère ta créativité en t’inspirant des bâtiments du musée et des œuvres qu’il conserve. À la fin de la semaine, tu repartiras avec ton propre exemplaire.
Avec Daria Tommasi, artiste plasticienne et illustratrice
MUba Eugène Leroy, 2 rue Paul Doumer, Tourcoing
MUba Eugène Leroy 2 rue Paul Doumer 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://muba-tourcoing.billetterie.museum/detail-cycle-activite/muba-vacances-5-jours-8-12-ans »}]
Stage de pratique artistique sur la période estivale, de 12 à 16 ans
À voir aussi à Tourcoing (Nord)
- Visite-atelier Bande dessinée, Maison Folie Hospice d’Havré, Tourcoing 22 juillet 2026
- Visite-atelier Dessin au trait, Maison Folie Hospice d’Havré, Tourcoing 29 juillet 2026
- MUba famille, MUba Eugène Leroy, Tourcoing 2 août 2026
- Carte blanche à l’Esä : exposition « Zone liminale : entre deux mondes » par Nouheïla Belazar, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing 5 septembre 2026
- Visite Famille Découvrez l’exposition en musique (pour les petits et les adultes) Tourcoing 9 septembre 2026