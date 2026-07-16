Visite-atelier Bande dessinée, Maison Folie Hospice d’Havré, Tourcoing

Informations pratiques

Visite-atelier Bande dessinée 22 juillet et 21 octobre Maison Folie Hospice d’Havré Nord

Tarif : 2€50 par personne (accompagnants compris)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-22T14:00:00+02:00 – 2026-07-22T15:00:00+02:00

Fin : 2026-10-21T14:30:00+02:00 – 2026-10-21T15:30:00+02:00

Au fil de votre visite, découvrez les œuvres de grands noms de la bande dessinée tels que Franck Margerin, Philippe Geluck ou François Boucq, qui rendent hommage au jazz à travers leur univers graphique. Prolongez cette découverte en participant à un atelier de création de bande dessinée, où vous imaginerez votre propre planche sur le thème du jazz. Personnages, décors, rythme et narration : laissez libre cours à votre créativité pour raconter une histoire inspirée par les sonorités, l’énergie et l’imaginaire du jazz. Un atelier ludique et accessible à tous, pour explorer les liens entre musique et bande dessinée.

Public : à partir de 12 ans

Durée : environ 1h

Dates : 22/07 à 14h

21/10 à 14h30

Tarif : 2€50 par personne (accompagnants compris)

Maison Folie Hospice d’Havré 100 Rue de Tournai, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 53 [{« type »: « link », « value »: « https://culture-billetterie.tourcoing.fr/visite-atelier-bande-dessinee-atelier-css5-culturebilletterietourcoing-pg51-ei1122539.html »}]

Après la visite de l’exposition, créez votre propre planche de bande dessinée inspirée de l’univers du jazz.

DR