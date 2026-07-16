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Visite-atelier Bande dessinée, Maison Folie Hospice d’Havré, Tourcoing

mercredi 22 juillet 2026 · Maison Folie Hospice d'Havré · Tourcoing

Visite-atelier Bande dessinée, Maison Folie Hospice d’Havré, Tourcoing

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Lieu
Maison Folie Hospice d'Havré
Adresse
100 Rue de Tournai, 59200 Tourcoing
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord
Tarif
Tarif : 2€50 par personne (accompagnants compris)

Visite-atelier Bande dessinée 22 juillet et 21 octobre Maison Folie Hospice d’Havré Nord

Tarif : 2€50 par personne (accompagnants compris)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T14:00:00+02:00 – 2026-07-22T15:00:00+02:00
Fin : 2026-10-21T14:30:00+02:00 – 2026-10-21T15:30:00+02:00

Au fil de votre visite, découvrez les œuvres de grands noms de la bande dessinée tels que Franck Margerin, Philippe Geluck ou François Boucq, qui rendent hommage au jazz à travers leur univers graphique. Prolongez cette découverte en participant à un atelier de création de bande dessinée, où vous imaginerez votre propre planche sur le thème du jazz. Personnages, décors, rythme et narration : laissez libre cours à votre créativité pour raconter une histoire inspirée par les sonorités, l’énergie et l’imaginaire du jazz. Un atelier ludique et accessible à tous, pour explorer les liens entre musique et bande dessinée.

Public : à partir de 12 ans
Durée : environ 1h
Dates : 22/07 à 14h
21/10 à 14h30
Tarif : 2€50 par personne (accompagnants compris)

Maison Folie Hospice d’Havré 100 Rue de Tournai, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 53 [{« type »: « link », « value »: « https://culture-billetterie.tourcoing.fr/visite-atelier-bande-dessinee-atelier-css5-culturebilletterietourcoing-pg51-ei1122539.html »}]
Après la visite de l’exposition, créez votre propre planche de bande dessinée inspirée de l’univers du jazz.

DR

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