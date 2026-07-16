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Visite-atelier Dessin au trait, Maison Folie Hospice d’Havré, Tourcoing

mercredi 29 juillet 2026 · Maison Folie Hospice d'Havré · Tourcoing

Visite-atelier Dessin au trait, Maison Folie Hospice d’Havré, Tourcoing

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
lundi 26 octobre 2026
Lieu
Maison Folie Hospice d'Havré
Adresse
100 Rue de Tournai, 59200 Tourcoing
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord
Tarif
2€50 par personne (accompagnants compris)

Visite-atelier Dessin au trait 29 juillet et 26 octobre Maison Folie Hospice d’Havré Nord

2€50 par personne (accompagnants compris)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-29T14:00:00+02:00 – 2026-07-29T15:00:00+02:00
Fin : 2026-10-26T14:30:00+01:00 – 2026-10-26T15:30:00+01:00

Les œuvres de Louh-Ann, créées spécialement pour l’exposition, apportent un regard sensible sur la place des femmes dans l’histoire du jazz. Présentées dans l’espace qui leur est dédié, elles sont une invitation à explorer le dessin sous une forme épurée et expressive.

À votre tour, participez à un atelier de dessin au trait et transformez une photographie qui vous est chère en une illustration minimaliste et poétique. Guidé dans cette approche graphique, vous découvrirez comment quelques lignes suffisent à faire naître une image pleine d’émotion et de caractère. Vous pouvez apporter votre photographie ou l’imprimer sur place (pensez à vous munir d’une clé USB). Un atelier accessible à tous, mêlant créativité, simplicité et sensibilité.

Public : à partir de 10 ans
Durée : environ 1h
Dates : 29/07 à 14h
26/10 à 14h30
Tarif : 2€50 par personne (accompagnants compris)

Maison Folie Hospice d’Havré 100 Rue de Tournai, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 53 [{« type »: « link », « value »: « https://culture-billetterie.tourcoing.fr/visite-atelier-dessin-au-trait-atelier-css5-culturebilletterietourcoing-pg51-ei1122547.html »}]
Découvrez l’univers de Louh-Ann à travers un atelier de dessin au trait. À partir d’une photographie personnelle, réalisez une illustration minimaliste et poétique inspirée de son style.

DR

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