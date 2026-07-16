Visite-atelier Dessin au trait, Maison Folie Hospice d’Havré, Tourcoing

Informations pratiques

Visite-atelier Dessin au trait 29 juillet et 26 octobre Maison Folie Hospice d’Havré Nord

2€50 par personne (accompagnants compris)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-29T14:00:00+02:00 – 2026-07-29T15:00:00+02:00

Fin : 2026-10-26T14:30:00+01:00 – 2026-10-26T15:30:00+01:00

Les œuvres de Louh-Ann, créées spécialement pour l’exposition, apportent un regard sensible sur la place des femmes dans l’histoire du jazz. Présentées dans l’espace qui leur est dédié, elles sont une invitation à explorer le dessin sous une forme épurée et expressive.

À votre tour, participez à un atelier de dessin au trait et transformez une photographie qui vous est chère en une illustration minimaliste et poétique. Guidé dans cette approche graphique, vous découvrirez comment quelques lignes suffisent à faire naître une image pleine d’émotion et de caractère. Vous pouvez apporter votre photographie ou l’imprimer sur place (pensez à vous munir d’une clé USB). Un atelier accessible à tous, mêlant créativité, simplicité et sensibilité.

Public : à partir de 10 ans

Durée : environ 1h

Dates : 29/07 à 14h

26/10 à 14h30

Tarif : 2€50 par personne (accompagnants compris)

Maison Folie Hospice d’Havré 100 Rue de Tournai, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 53 [{« type »: « link », « value »: « https://culture-billetterie.tourcoing.fr/visite-atelier-dessin-au-trait-atelier-css5-culturebilletterietourcoing-pg51-ei1122547.html »}]

Découvrez l’univers de Louh-Ann à travers un atelier de dessin au trait. À partir d’une photographie personnelle, réalisez une illustration minimaliste et poétique inspirée de son style.

DR