Atelier créatif Bracelets d’amitié, Médiathèque André Malraux, Tourcoing

Informations pratiques

Atelier créatif Bracelets d’amitié Mercredi 29 juillet, 16h00 Médiathèque André Malraux Nord

Entrée libre. À partir de 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-29T16:00:00+02:00 – 2026-07-29T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-29T16:00:00+02:00 – 2026-07-29T18:00:00+02:00

Venez partager un moment convivial et créez un bracelet unique à offrir.

Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequemalraux@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire

Célébrons la Journée internationale de l’amitié ! Vous êtes invités à participer à un atelier de création de jolis bracelets en perle.

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