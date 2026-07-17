UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Tourcoing

Atelier créatif Bracelets d’amitié, Médiathèque André Malraux, Tourcoing

mercredi 29 juillet 2026 · Médiathèque André Malraux · Tourcoing

Atelier créatif Bracelets d’amitié, Médiathèque André Malraux, Tourcoing

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Lieu
Médiathèque André Malraux
Adresse
26 rue Famelart 59200 Tourcoing
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord
Tarif
Entrée libre. À partir de 10 ans.

Atelier créatif Bracelets d’amitié Mercredi 29 juillet, 16h00 Médiathèque André Malraux Nord

Entrée libre. À partir de 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-29T16:00:00+02:00 – 2026-07-29T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-29T16:00:00+02:00 – 2026-07-29T18:00:00+02:00

Venez partager un moment convivial et créez un bracelet unique à offrir.

Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequemalraux@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire
Célébrons la Journée internationale de l’amitié ! Vous êtes invités à participer à un atelier de création de jolis bracelets en perle.

Droits réservés

À voir aussi à Tourcoing (Nord)