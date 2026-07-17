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Tous en selle !, Ludomédiathèque Colette, Tourcoing

mercredi 29 juillet 2026 · Ludomédiathèque Colette · Tourcoing

Tous en selle !, Ludomédiathèque Colette, Tourcoing

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Lieu
Ludomédiathèque Colette
Adresse
27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord
Tarif
Entrée libre. Tous âges mais public prioritaire 10-16 ans

Tous en selle ! Mercredi 29 juillet, 14h00 Ludomédiathèque Colette Nord

Entrée libre. Tous âges mais public prioritaire 10-16 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-29T14:00:00+02:00 – 2026-07-29T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-29T14:00:00+02:00 – 2026-07-29T18:00:00+02:00

Au programme : animation autour de vélos complètement fous, sensibilisation à la sécurité routière, personnalisation de t-shirts, créations de badges, animation photos pour immortaliser ces moments passés ensemble sous le signe de la détente et de l’amusement !

Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Bourgogne Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequecolette@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634300 »}] Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne
Rejoignez l’équipe de la Ludomédiathèque Colette lors d’une après-midi sous le signe du vélo et de la fête !

Association Le Grand Huit

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