Tous en selle !, Ludomédiathèque Colette, Tourcoing

Informations pratiques

Tous en selle ! Mercredi 29 juillet, 14h00 Ludomédiathèque Colette Nord

Entrée libre. Tous âges mais public prioritaire 10-16 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-29T14:00:00+02:00 – 2026-07-29T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-29T14:00:00+02:00 – 2026-07-29T18:00:00+02:00

Au programme : animation autour de vélos complètement fous, sensibilisation à la sécurité routière, personnalisation de t-shirts, créations de badges, animation photos pour immortaliser ces moments passés ensemble sous le signe de la détente et de l’amusement !

Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Bourgogne Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequecolette@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634300 »}] Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne

Rejoignez l’équipe de la Ludomédiathèque Colette lors d’une après-midi sous le signe du vélo et de la fête !

Association Le Grand Huit