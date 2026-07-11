Vernissage Panorama 28 Invisibles ? Tourcoing

Informations pratiques

Tourcoing

Vernissage Panorama 28 Invisibles ?

22 Rue du Fresnoy Tourcoing Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 18:00:00

fin : 2026-09-11 23:55:00

Date(s) :

2026-09-11

Vernissage Panorama 28 Invisibles ?

ven. 11 sept. 2026

18h00 > 00H00

Gratuit

18h Ouverture de l’exposition et lancement des projections des films produits en 2026

18h Performance culinaire en continu de l’artiste Nazif Can Akçali

19h Remise des prix

. Révélation Art numérique Art vidéo de l’ADAGP

. Prix Film et Prix Installation des Amis du Fresnoy

. Présentation des lauréat·es 2026 de la bourse Neuflize OBC

19h30 > 22h Performances par les artistes Étienne Kawczak-Wirz et Gabriel Naghmouchi

20h > minuit Reprise des projections de films

Mais aussi

Bar ouvert à partir de 19h30

Foodtrucks salé et sucré sur le parvis

Restaurant Le Plateau ouvert tout au long de la soirée

NAVETTE GRATUITE VERNISSAGE

. Départs de Lille 19h Place Rihour face à l’Office de Tourisme

. Retour du Fresnoy 20h et 22h

Places limitées, réservation obligatoire [ici](https://www.helloasso.com/associations/le-fresnoy-studio-national-des-arts-contemporains/evenements/navette-gratuite-vernissage-panorama-28)

Vernissage Panorama 28 Invisibles ?

ven. 11 sept. 2026

18h00 > 00H00

Gratuit

18h Ouverture de l’exposition et lancement des projections des films produits en 2026

18h Performance culinaire en continu de l’artiste Nazif Can Akçali

19h Remise des prix

. Révélation Art numérique Art vidéo de l’ADAGP

. Prix Film et Prix Installation des Amis du Fresnoy

. Présentation des lauréat·es 2026 de la bourse Neuflize OBC

19h30 > 22h Performances par les artistes Étienne Kawczak-Wirz et Gabriel Naghmouchi

20h > minuit Reprise des projections de films

Mais aussi

Bar ouvert à partir de 19h30

Foodtrucks salé et sucré sur le parvis

Restaurant Le Plateau ouvert tout au long de la soirée

NAVETTE GRATUITE VERNISSAGE

. Départs de Lille 19h Place Rihour face à l’Office de Tourisme

. Retour du Fresnoy 20h et 22h

Places limitées, réservation obligatoire [ici](https://www.helloasso.com/associations/le-fresnoy-studio-national-des-arts-contemporains/evenements/navette-gratuite-vernissage-panorama-28) .

22 Rue du Fresnoy Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 20 28 38 00

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English :

Panorama 28 Opening Reception: “Invisibles”?

Fri., Sept. 11, 2026

6:00 p.m. 12:00 a.m.

Free

6:00 p.m.: Exhibition opening and launch of screenings of films produced in 2026

6:00 PM: Continuous culinary performance by artist Nazif Can Ak%E7ali

7:00 PM: Awards ceremony

. Digital Art Revelation ? ADAGP Video Art

. Film Award and Installation Award from Les Amis du Fresnoy

. Presentation of the 2026 Neuflize OBC grant recipients

7:30 PM > 10:00 PM: Performances by artists %C9tienne Kawczak-Wirz and Gabriel Naghmouchi

8:00 PM > midnight: Film screenings resume

Also:

Bar open starting at 7:30 PM

Savory and sweet food trucks on the plaza

Le Plateau restaurant open all evening

FREE SHUTTLE TO THE OPENING RECEPTION

. Departures from Lille: 7:00 PM at Place Rihour, across from the Tourist Office

. Return from Le Fresnoy: 8:00 PM and 10:00 PM

Limited seating; reservations required: [here](https://www.helloasso.com/associations/le-fresnoy-studio-national-des-arts-contemporains/evenements/navette-gratuite-vernissage-panorama-28)

L’événement Vernissage Panorama 28 Invisibles ? Tourcoing a été mis à jour le 2026-09-01 par Hauts-de-France Tourisme