Vernissage Panorama 28 Invisibles ? Tourcoing
vendredi 11 septembre 2026 · Tourcoing
Informations pratiques
Tourcoing
Vernissage Panorama 28 Invisibles ?
22 Rue du Fresnoy Tourcoing Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 18:00:00
fin : 2026-09-11 23:55:00
Date(s) :
2026-09-11
Vernissage Panorama 28 Invisibles ?
ven. 11 sept. 2026
18h00 > 00H00
Gratuit
18h Ouverture de l’exposition et lancement des projections des films produits en 2026
18h Performance culinaire en continu de l’artiste Nazif Can Akçali
19h Remise des prix
. Révélation Art numérique Art vidéo de l’ADAGP
. Prix Film et Prix Installation des Amis du Fresnoy
. Présentation des lauréat·es 2026 de la bourse Neuflize OBC
19h30 > 22h Performances par les artistes Étienne Kawczak-Wirz et Gabriel Naghmouchi
20h > minuit Reprise des projections de films
Mais aussi
Bar ouvert à partir de 19h30
Foodtrucks salé et sucré sur le parvis
Restaurant Le Plateau ouvert tout au long de la soirée
NAVETTE GRATUITE VERNISSAGE
. Départs de Lille 19h Place Rihour face à l’Office de Tourisme
. Retour du Fresnoy 20h et 22h
Places limitées, réservation obligatoire [ici](https://www.helloasso.com/associations/le-fresnoy-studio-national-des-arts-contemporains/evenements/navette-gratuite-vernissage-panorama-28)
Vernissage Panorama 28 Invisibles ?
ven. 11 sept. 2026
18h00 > 00H00
Gratuit
18h Ouverture de l’exposition et lancement des projections des films produits en 2026
18h Performance culinaire en continu de l’artiste Nazif Can Akçali
19h Remise des prix
. Révélation Art numérique Art vidéo de l’ADAGP
. Prix Film et Prix Installation des Amis du Fresnoy
. Présentation des lauréat·es 2026 de la bourse Neuflize OBC
19h30 > 22h Performances par les artistes Étienne Kawczak-Wirz et Gabriel Naghmouchi
20h > minuit Reprise des projections de films
Mais aussi
Bar ouvert à partir de 19h30
Foodtrucks salé et sucré sur le parvis
Restaurant Le Plateau ouvert tout au long de la soirée
NAVETTE GRATUITE VERNISSAGE
. Départs de Lille 19h Place Rihour face à l’Office de Tourisme
. Retour du Fresnoy 20h et 22h
Places limitées, réservation obligatoire [ici](https://www.helloasso.com/associations/le-fresnoy-studio-national-des-arts-contemporains/evenements/navette-gratuite-vernissage-panorama-28) .
22 Rue du Fresnoy Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 20 28 38 00
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English :
Panorama 28 Opening Reception: “Invisibles”?
Fri., Sept. 11, 2026
6:00 p.m. 12:00 a.m.
Free
6:00 p.m.: Exhibition opening and launch of screenings of films produced in 2026
6:00 PM: Continuous culinary performance by artist Nazif Can Ak%E7ali
7:00 PM: Awards ceremony
. Digital Art Revelation ? ADAGP Video Art
. Film Award and Installation Award from Les Amis du Fresnoy
. Presentation of the 2026 Neuflize OBC grant recipients
7:30 PM > 10:00 PM: Performances by artists %C9tienne Kawczak-Wirz and Gabriel Naghmouchi
8:00 PM > midnight: Film screenings resume
Also:
Bar open starting at 7:30 PM
Savory and sweet food trucks on the plaza
Le Plateau restaurant open all evening
FREE SHUTTLE TO THE OPENING RECEPTION
. Departures from Lille: 7:00 PM at Place Rihour, across from the Tourist Office
. Return from Le Fresnoy: 8:00 PM and 10:00 PM
Limited seating; reservations required: [here](https://www.helloasso.com/associations/le-fresnoy-studio-national-des-arts-contemporains/evenements/navette-gratuite-vernissage-panorama-28)
L’événement Vernissage Panorama 28 Invisibles ? Tourcoing a été mis à jour le 2026-09-01 par Hauts-de-France Tourisme
À voir aussi à Tourcoing (Nord)
- Exposition Panorama 28 Invisibles ? Tourcoing 11 septembre 2026
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