Exposition Panorama 28 Invisibles ? Tourcoing

Informations pratiques

Tourcoing

Exposition Panorama 28 Invisibles ?

22 Rue du Fresnoy Tourcoing Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 14:00:00

fin : 2026-10-07 19:00:00

Date(s) :

2026-09-11 2026-09-12 2026-09-13 2026-09-16 2026-09-17 2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20 2026-09-23 2026-09-24 2026-09-25 2026-09-26 2026-09-27 2026-09-30 2026-10-01 2026-10-02 2026-10-03 2026-10-04 2026-10-07 2026-10-08

Pour sa 28e édition, Panorama, le rendez-vous annuel du Fresnoy Studio national des arts contemporains, présente près de 50 œuvres inédites réalisées par les artistes du Fresnoy films, installations, performances et créations numériques et interactives.

[…] La question des invisibles est particulièrement importante aujourd’hui, alors que nos sociétés valorisent de plus en plus la visibilité permanente. Être visible semble devenu une condition d’existence sociale il faut se montrer, se raconter, se documenter, produire continuellement des traces. Pourtant, à force de tout voir, que regardons-nous ? Pour les artistes, regarder et écouter les invisibles devient ici un acte d’attention, presque de soin. Leurs œuvres s’attachent à ce qui se tient au seuil de la perception le presque effacé, l’enfoui, dans les terres, dans les âges, l’infiniment petit, le périphérique, le latent, le souterrain, l’oublié…

Annabelle Ténèze, commissaire de l’exposition et directrice du Louvre-Lens

Pour sa 28e édition, Panorama, le rendez-vous annuel du Fresnoy Studio national des arts contemporains, présente près de 50 œuvres inédites réalisées par les artistes du Fresnoy films, installations, performances et créations numériques et interactives.

[…] La question des invisibles est particulièrement importante aujourd’hui, alors que nos sociétés valorisent de plus en plus la visibilité permanente. Être visible semble devenu une condition d’existence sociale il faut se montrer, se raconter, se documenter, produire continuellement des traces. Pourtant, à force de tout voir, que regardons-nous ? Pour les artistes, regarder et écouter les invisibles devient ici un acte d’attention, presque de soin. Leurs œuvres s’attachent à ce qui se tient au seuil de la perception le presque effacé, l’enfoui, dans les terres, dans les âges, l’infiniment petit, le périphérique, le latent, le souterrain, l’oublié…

Annabelle Ténèze, commissaire de l’exposition et directrice du Louvre-Lens .

22 Rue du Fresnoy Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 20 28 38 00

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English :

For its 28th edition, Panorama, the annual event organized by Le Fresnoy— National Studio for Contemporary Arts, presents nearly 50 new works created by artists from Le Fresnoy: films, installations, performances, and digital and interactive creations.

[?] The issue of the invisible is particularly important today, as our societies increasingly value constant visibility. Being visible seems to have become a condition of social existence: we must show ourselves, tell our stories, document ourselves, and continually produce traces. Yet, in our effort to see everything, what are we actually looking at? For the artists, looking at and listening to the invisible becomes an act of attention, almost of care. Their works focus on what lies on the threshold of perception: the nearly erased, the buried—in the earth, in the ages—the infinitely small, the peripheral, the latent, the subterranean, the forgotten?

Annabelle Ténèze, exhibition curator and director of the Louvre-Lens

L’événement Exposition Panorama 28 Invisibles ? Tourcoing a été mis à jour le 2026-09-01 par Hauts-de-France Tourisme