Adelante !, Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, Toulouse

Informations pratiques

Adelante ! Jeudi 24 septembre, 20h00 Auditorium Saint-Pierre des Cuisines Haute-Garonne

Sur inscription : 20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T20:00:00+02:00 – 2026-09-24T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-24T20:00:00+02:00 – 2026-09-24T22:30:00+02:00

Sur scène depuis des lustres à chanter ou jouer, à inventer un pluriculturel créatif et joyeux, à rendre hommage aux grands interprètes de l’Exil (Slimane Azem, Idir, Antonio Molina, Djamel Allam, Lluís LLach…)

Sur scène à raconter leurs histoires familiales, celles de leurs parents ou grands-parents qui ont quitté leur pays de naissance pour s’installer à Toulouse.

C’est donc à Toulouse que « ADELANTE ! » né.

ADELANTE ! Un mot, une énergie, une idée, pour une envie de rencontre, de vivre et d’inventer ensemble ! Guillaume, Hakim, Mouss, Serge et Thierry vous donnent rendez-vous pour vous offrir ce qu’ils sont, en musiques et en chansons : le fruit d’une histoire éclose sur le territoire occitan, une identité en mouvement, une promesse d’un avenir meilleur.

ADELANTE ! en espagnol, EN ABANS ! en occitan, YALLA ! en Kabyle.

Avec :

Mustapha Amokrane : chant

Hakim Amokrane : chant

Guillaume Lopez : chant, flutes

Serge Lopez : guitare, voix ️

Thierry Roques : accordéon

Alfonso Bravo : son

Première partie : le duo Catalan Borja Penalba & Meritxell Gené pour le concert « D’un temps, d’un Pais ».

Le spectacle des deux auteurs compositeurs interprètes catalans rend hommage au concert que Joan Manuel Serrat avait donné en 1996 en l’honneur de ses collègues artistes du mouvement Nova Cançó et de certains auteurs et poètes.

Penalba et Gené nous offrent un concert plein de lumière, de mémoire et d’esprit méditerranéen, où la tradition se transforme en une expérience vivante et contemporaine.

Tarif: 20€

Réservations en ligne obligatoire sur :

https://www.helloasso.com/…/converg…/evenements/adelante

Un évènement organisé par Convergéncia Occitane, El Instituto Cervantes de Toulouse, el Casal Català de Toulouse, Le festival BarnaSantz de Barcelona, avec le soutien de la Ville de Toulouse, du Conseil Départemental de la Haute Garonne et de l’Institut Ramon Llul.

Auditorium Saint-Pierre des Cuisines 12 place saint-pierre 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/convergencia-occitana/evenements/adelante »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/…/converg…/evenements/adelante »}] https://www.helloasso.com/…/converg…/evenements/adelante

Guillaume, Hakim, Mouss, Serge et Thierry vous donnent rendez-vous pour vous offrir ce qu’ils sont en musiques et en chansons. concert occitan