Adèle Van Reeth présente « Une heure à soi », Librairie Gallimard, Paris

Informations pratiques

Adèle Van Reeth présente « Une heure à soi » Jeudi 24 septembre, 19h00 Librairie Gallimard Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T19:00:00+02:00 – 2026-09-24T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-24T19:00:00+02:00 – 2026-09-24T23:59:00+02:00

Que cherchons-nous à fuir dans le tumulte de nos vies ?

Adèle Van Reeth se nourrit de son expérience lors d’une retraite silencieuse dans un monastère, et propose une réflexion sur la fatigue contemporaine, la surcharge mentale, le divertissement et notre incapacité à demeurer face à nous-mêmes. Dans une langue précise, nerveuse, nourrie de scènes familiales, professionnelles et monastiques, cet essai intime dialogue avec les oeuvres de Pascal et de Virginia Woolf.

Adèle Van Reeth est philosophe. Elle a notamment publié les essais La Vie ordinaire, et Inconsolable.

Venez découvrir « Une heure à soi » publié aux Éditions Gallimard.

Photographie © Francesca Mantovani

Librairie Gallimard 15, boulevard Raspail,PARIS Paris 75007 Quartier du Montparnasse Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-adele-van-reeth-presente-une-heure-a-soi-1998636855637 »}] [{« link »: « https://www.librairie-gallimard.com/livre/9782073145932-une-heure-a-soi-adele-van-reeth/ »}]

Que cherchons-nous à fuir dans le tumulte de nos vies ? Adèle Van Reeth se nourrit de son expérience lors d’une retraite silencieuse dans un monastère, et propose une réflexion sur la fati … Rencontre-Dédicace