AdelOR Concert des étudiants de l’Académie Les épopées Saint-Julien-du-Sault
AdelOR Concert des étudiants de l’Académie Les épopées Saint-Julien-du-Sault jeudi 6 août 2026.
AdelOR Concert des étudiants de l’Académie Les épopées
Collégiale Saint-Pierre Saint-Julien-du-Sault Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Concert des étudiants de l’Académie Les épopées .
Collégiale Saint-Pierre Saint-Julien-du-Sault 89330 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 63 21 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : AdelOR Concert des étudiants de l’Académie Les épopées
L’événement AdelOR Concert des étudiants de l’Académie Les épopées Saint-Julien-du-Sault a été mis à jour le 2026-02-18 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)