Saint-Julien-du-Sault

Journée du Patrimoine de Pays Chamvres Sur le Chemin de Saint-Gilles

Saint-Julien-du-Sault Yonne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 18:30:00

fin : 2026-06-26 20:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Balade chantée par Louis et guidée par Béatrice, pour découvrir les croix du chemin de Saint-Gilles, très fréquenté pendant longtemps par les pèlerins RDV devant l’école .

Saint-Julien-du-Sault 89300 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 62 11 05 accueil@joigny-tourisme.com

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English : Journée du Patrimoine de Pays Chamvres Sur le Chemin de Saint-Gilles

L’événement Journée du Patrimoine de Pays Chamvres Sur le Chemin de Saint-Gilles Saint-Julien-du-Sault a été mis à jour le 2026-05-22 par OT de Joigny et du Jovinien