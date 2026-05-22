Journée du Patrimoine de Pays Chamvres Sur le Chemin de Saint-Gilles Saint-Julien-du-Sault
Journée du Patrimoine de Pays Chamvres Sur le Chemin de Saint-Gilles Saint-Julien-du-Sault vendredi 26 juin 2026.
Saint-Julien-du-Sault
Journée du Patrimoine de Pays Chamvres Sur le Chemin de Saint-Gilles
Saint-Julien-du-Sault Yonne
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 18:30:00
fin : 2026-06-26 20:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Balade chantée par Louis et guidée par Béatrice, pour découvrir les croix du chemin de Saint-Gilles, très fréquenté pendant longtemps par les pèlerins RDV devant l’école .
Saint-Julien-du-Sault 89300 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 62 11 05 accueil@joigny-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journée du Patrimoine de Pays Chamvres Sur le Chemin de Saint-Gilles
L’événement Journée du Patrimoine de Pays Chamvres Sur le Chemin de Saint-Gilles Saint-Julien-du-Sault a été mis à jour le 2026-05-22 par OT de Joigny et du Jovinien
À voir aussi à Saint-Julien-du-Sault (Yonne)
- Visite guidée à St-Julien-du-Sault Les métiers et les lieux Saint-Julien-du-Sault 5 juin 2026
- L’orgue fait son marché. Récitals des élèves des consdervatoires de Sens et Joigny Saint-Julien-du-Sault 7 juin 2026
- AdelOR Récital solo 13 juin 2026 St-Julien-du-Sault Saint-Julien-du-Sault 13 juin 2026
- AdelOR Récital solo 13 juil 2026 St-Julien-du-Sault Saint-Julien-du-Sault 14 juin 2026
- Journée du Patrimoine de Pays Sépeaux-Saint-Romain Randonnée tours et détours Saint-Julien-du-Sault 27 juin 2026