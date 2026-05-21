Visite guidée Bussy-en-Othe Les étés au village de la peintre Émilie Desjeux Saint-Julien-du-Sault
Visite guidée Bussy-en-Othe Les étés au village de la peintre Émilie Desjeux Saint-Julien-du-Sault mardi 7 juillet 2026.
Saint-Julien-du-Sault
Visite guidée Bussy-en-Othe Les étés au village de la peintre Émilie Desjeux
Saint-Julien-du-Sault Yonne
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 20:30:00
fin : 2026-07-07 22:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Suivez les pas de l’artiste dans les rues qu’elle a beaucoup arpenté à partir de sa maison, avec Béatrice Rdv devant la mairie .
Saint-Julien-du-Sault 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 62 11 05 accueil@joigny-tourisme.com
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English : Visite guidée Bussy-en-Othe Les étés au village de la peintre Émilie Desjeux
L’événement Visite guidée Bussy-en-Othe Les étés au village de la peintre Émilie Desjeux Saint-Julien-du-Sault a été mis à jour le 2026-05-21 par OT de Joigny et du Jovinien
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