Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite guidée Bussy-en-Othe Les étés au village de la peintre Émilie Desjeux Saint-Julien-du-Sault

Visite guidée Bussy-en-Othe Les étés au village de la peintre Émilie Desjeux Saint-Julien-du-Sault mardi 7 juillet 2026.

Ville : 89400 Saint-Julien-du-Sault

Département : Yonne

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 6 6 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Julien-du-Sault

Visite guidée Bussy-en-Othe Les étés au village de la peintre Émilie Desjeux

Saint-Julien-du-Sault Yonne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 20:30:00
fin : 2026-07-07 22:00:00

Date(s) :
2026-07-07

Suivez les pas de l’artiste dans les rues qu’elle a beaucoup arpenté à partir de sa maison, avec Béatrice Rdv devant la mairie   .

Saint-Julien-du-Sault 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 62 11 05  accueil@joigny-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée Bussy-en-Othe Les étés au village de la peintre Émilie Desjeux

L’événement Visite guidée Bussy-en-Othe Les étés au village de la peintre Émilie Desjeux Saint-Julien-du-Sault a été mis à jour le 2026-05-21 par OT de Joigny et du Jovinien

À voir aussi à Saint-Julien-du-Sault (Yonne)