Saint-Julien-du-Sault

Journée du Patrimoine de Pays à Joigny

Saint-Julien-du-Sault Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 16:00:00

fin : 2026-06-27 17:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Ouverture exceptionnelle centre Sophie Barat, visite de la maison natale de la sainte et des jardins RDV 11 rue Davier .

Saint-Julien-du-Sault 89300 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 62 11 05 accueil@joigny-tourisme.com

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English : Journée du Patrimoine de Pays à Joigny

L’événement Journée du Patrimoine de Pays à Joigny Saint-Julien-du-Sault a été mis à jour le 2026-05-22 par OT de Joigny et du Jovinien