Saint-Julien-du-Sault

Journée du Patrimoine de Pays Sépeaux-Saint-Romain Randonnée tours et détours

Saint-Julien-du-Sault Yonne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 08:15:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Participez à une randonnée de 12km (environ 3h) organisée par l’association Patrimoine et Partage (en collaboration avec le Pays d’art et d’histoire du Jovinien) autour du patrimoine rural et champêtre des villages de Sépeaux et de Saint-Romain (commune nouvelle de Sépeaux-Saint-Romain) RDV à la Maison des Associations .

Saint-Julien-du-Sault 89116 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 62 11 05 accueil@joigny-tourisme.com

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English : Journée du Patrimoine de Pays Sépeaux-Saint-Romain Randonnée tours et détours

L’événement Journée du Patrimoine de Pays Sépeaux-Saint-Romain Randonnée tours et détours Saint-Julien-du-Sault a été mis à jour le 2026-05-22 par OT de Joigny et du Jovinien