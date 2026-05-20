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Visite guidée Cézy Histoire de la Vigne Saint-Julien-du-Sault

Visite guidée Cézy Histoire de la Vigne Saint-Julien-du-Sault

Visite guidée Cézy Histoire de la Vigne Saint-Julien-du-Sault vendredi 3 juillet 2026.

Ville : 89410 Saint-Julien-du-Sault

Département : Yonne

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 6 6 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Julien-du-Sault

Visite guidée Cézy Histoire de la Vigne

Saint-Julien-du-Sault Yonne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:30:00
fin : 2026-07-03 22:00:00

Date(s) :
2026-07-03

Béatrice vous guidera dans ce bourg où l’histoire de vin et de l’eau sont mêlées ! RDV au pied du pont   .

Saint-Julien-du-Sault 89410 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 62 11 05  accueil@joigny-tourisme.com

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English : Visite guidée Cézy Histoire de la Vigne

L’événement Visite guidée Cézy Histoire de la Vigne Saint-Julien-du-Sault a été mis à jour le 2026-05-20 par OT de Joigny et du Jovinien

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