Saint-Julien-du-Sault

Visite guidée Cézy Histoire de la Vigne

Saint-Julien-du-Sault Yonne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:30:00

fin : 2026-07-03 22:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Béatrice vous guidera dans ce bourg où l’histoire de vin et de l’eau sont mêlées ! RDV au pied du pont .

Saint-Julien-du-Sault 89410 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 62 11 05 accueil@joigny-tourisme.com

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English : Visite guidée Cézy Histoire de la Vigne

L’événement Visite guidée Cézy Histoire de la Vigne Saint-Julien-du-Sault a été mis à jour le 2026-05-20 par OT de Joigny et du Jovinien