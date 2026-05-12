Stage Chants sur les Gens de St-Ju Parking du Bois Friileux Saint-Julien-du-Sault
Stage Chants sur les Gens de St-Ju Parking du Bois Friileux Saint-Julien-du-Sault vendredi 10 juillet 2026.
Saint-Julien-du-Sault
Stage Chants sur les Gens de St-Ju
Parking du Bois Friileux 5 avenue de la gare Saint-Julien-du-Sault Yonne
Tarif : 100 – 100 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 17:00:00
fin : 2026-08-14 19:30:00
Date(s) :
2026-07-10
Stage: Chants sur les Gens de St-Ju , avec Justine Bonnet, de 9h30 à 12h30 et de 17h à 19h30 ouvert à tous, sur le Parking du Bois Frileux de Saint-Julien-du-Sault Ballade chantée le samedi 15 à 15h devant l’EHPAD (2 avenue Wilson) .
Parking du Bois Friileux 5 avenue de la gare Saint-Julien-du-Sault 89330 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 09 32 10 leboisfrileux@gmail.com
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English : Stage Chants sur les Gens de St-Ju
L’événement Stage Chants sur les Gens de St-Ju Saint-Julien-du-Sault a été mis à jour le 2026-05-12 par OT de Joigny et du Jovinien
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