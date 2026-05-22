Ateliers Jeune Public à Joigny Un Pavement comme au Moyen-Âge Saint-Julien-du-Sault
Ateliers Jeune Public à Joigny Un Pavement comme au Moyen-Âge Saint-Julien-du-Sault jeudi 16 juillet 2026.
Saint-Julien-du-Sault
Ateliers Jeune Public à Joigny Un Pavement comme au Moyen-Âge
Saint-Julien-du-Sault Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 17:30:00
fin : 2026-07-21 19:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-21 2026-08-06
Avec Bénédicte, les enfants apprendront les décors des carreaux à l’époque médiévale, avec pour modèle les pavements du XIIe siècle de l’église de Cudot, et en réaliseront un à emporter. RDV au conservatoire Limité à 8 places .
Saint-Julien-du-Sault 89300 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 62 11 05 accueil@joigny-tourisme.com
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English : Ateliers Jeune Public à Joigny Un Pavement comme au Moyen-Âge
L’événement Ateliers Jeune Public à Joigny Un Pavement comme au Moyen-Âge Saint-Julien-du-Sault a été mis à jour le 2026-05-22 par OT de Joigny et du Jovinien
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