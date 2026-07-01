Animations créatives, Bibliothèque Municipale, Saint-Julien-du-Sault
mercredi 8 juillet 2026 · Bibliothèque Municipale · Saint-Julien-du-Sault
Informations pratiques
Animations créatives 8 et 15 juillet Bibliothèque Municipale Yonne
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T14:00:00+02:00 – 2026-07-08T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-15T14:00:00+02:00 – 2026-07-15T17:00:00+02:00
Atelier créatif pour les enfants et les familles.
Création de chauves-souris en pompon
Bibliothèque Municipale place de la mairie 89330 Saint Julien du sault Saint-Julien-du-Sault 89330 Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03 86 63 23 84 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque@saintjuliendusault.fr »}]
2 animations autour de la chauve-souris
Anaelle Maria – Agglomération du grand Sénonais
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