Animations créatives, Bibliothèque Municipale, Saint-Julien-du-Sault

Informations pratiques

Animations créatives 8 et 15 juillet Bibliothèque Municipale Yonne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T14:00:00+02:00 – 2026-07-08T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-15T14:00:00+02:00 – 2026-07-15T17:00:00+02:00

Atelier créatif pour les enfants et les familles.

Création de chauves-souris en pompon

Bibliothèque Municipale place de la mairie 89330 Saint Julien du sault Saint-Julien-du-Sault 89330 Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03 86 63 23 84 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque@saintjuliendusault.fr »}]

2 animations autour de la chauve-souris

Anaelle Maria – Agglomération du grand Sénonais