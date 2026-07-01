Nuit de la chauve-souris, Cinéma / Salle Alain Bashung, Saint-Julien-du-Sault

Informations pratiques

Nuit de la chauve-souris Vendredi 17 juillet, 20h30 Cinéma / Salle Alain Bashung Yonne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-17T20:30:00+02:00 – 2026-07-17T23:30:00+02:00

Fin : 2026-07-17T20:30:00+02:00 – 2026-07-17T23:30:00+02:00

Conférence sur les chauves-souris (environ 1 heure) ;

Sortie d’observation et d’écoute des chauves-souris le long du Ru d’Ocques.

Cinéma / Salle Alain Bashung Pl. de la Liberté, 89330 Saint-Julien-du-Sault Saint-Julien-du-Sault 89330 Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03 86 63 23 84 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque@saintjuliendusault.fr »}]

Une soirée pour découvrir la chauve-souris

Anaelle Maria – Agglomération du grand Sénons