Nuit de la chauve-souris, Cinéma / Salle Alain Bashung, Saint-Julien-du-Sault
vendredi 17 juillet 2026 · Cinéma / Salle Alain Bashung · Saint-Julien-du-Sault
Informations pratiques
Nuit de la chauve-souris Vendredi 17 juillet, 20h30 Cinéma / Salle Alain Bashung Yonne
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-17T20:30:00+02:00 – 2026-07-17T23:30:00+02:00
Fin : 2026-07-17T20:30:00+02:00 – 2026-07-17T23:30:00+02:00
Conférence sur les chauves-souris (environ 1 heure) ;
Sortie d’observation et d’écoute des chauves-souris le long du Ru d’Ocques.
Cinéma / Salle Alain Bashung Pl. de la Liberté, 89330 Saint-Julien-du-Sault Saint-Julien-du-Sault 89330 Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03 86 63 23 84 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque@saintjuliendusault.fr »}]
Une soirée pour découvrir la chauve-souris
Anaelle Maria – Agglomération du grand Sénons
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