AdelOR Concert Musique italienne Saint-Julien-du-Sault
AdelOR Concert Musique italienne Saint-Julien-du-Sault samedi 18 juillet 2026.
AdelOR Concert Musique italienne
Collégiale Saint-Pierre Saint-Julien-du-Sault Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Concert d’orgue, musique italiennt. .
Collégiale Saint-Pierre Saint-Julien-du-Sault 89330 Yonne Bourgogne-Franche-Comté autourdelorgue@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : AdelOR Concert Musique italienne
L’événement AdelOR Concert Musique italienne Saint-Julien-du-Sault a été mis à jour le 2026-02-18 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)