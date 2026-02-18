AdelOR Concert Musique italienne Saint-Julien-du-Sault

AdelOR Concert Musique italienne Saint-Julien-du-Sault samedi 18 juillet 2026.

AdelOR Concert Musique italienne

Collégiale Saint-Pierre Saint-Julien-du-Sault Yonne

Début : 2026-07-18 20:00:00
2026-07-18

Concert d’orgue, musique italiennt.   .

Collégiale Saint-Pierre Saint-Julien-du-Sault 89330 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   autourdelorgue@orange.fr

