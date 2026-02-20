AdelOR Journée européennes du Patrimoine, concerts brefs, visite de l’orgue.

Collégiale Saint Pierre Saint-Julien-du-Sault Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

AdelOR Journée européennes du Patrimoine, concerts brefs, visite de l’orgue. .

Collégiale Saint Pierre Saint-Julien-du-Sault 89330 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : AdelOR Journée européennes du Patrimoine, concerts brefs, visite de l’orgue.

L’événement AdelOR Journée européennes du Patrimoine, concerts brefs, visite de l’orgue. Saint-Julien-du-Sault a été mis à jour le 2026-02-18 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)