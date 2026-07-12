Adentro! Un spectacle de Diana Szeinblum Petit Palais – Musée des beaux-arts de la Ville de Paris Paris

mercredi 22 juillet 2026 · Petit Palais - Musée des beaux-arts de la Ville de Paris · Paris

Informations pratiques

« Folklore : mode d’emploi »

Dans le sublime Pavillon Sud du Petit Palais, trois danseur·ses entrent en scène comme on pénètre en terrain connu. Leurs gestes évoquent la tradition, les rythmes familiers, une mémoire collective. Mais très vite, la mécanique dérape… Avec Adentro!, la chorégraphe Diana Szeinblum s’amuse à démonter la structure des danses folkloriques argentines pour en révéler la vitalité cachée. Les corps s’en émancipent pour inventer d’autres chemins ; ils se mettent à glisser vers l’inattendu, le jeu, la surprise… Il résulte de cette expérience de déconstruction une œuvre en soi, subtile et prodigieuse. Impossible de quitter le regard de cette fascinante partition, conçue par l’une des plus grandes signatures de la danse d’Amérique latine.

En partenariat avec le Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris et Paris Musées, avec le soutien de l’Institut français d’Argentine / Ambassade de France et de l’Onda – Office national de diffusion artistique

Une chorégraphie de Diana Szeinblum dans le cadre du Festival Paris l’été.

Du mercredi 22 juillet 2026 au vendredi 24 juillet 2026 :

mercredi, jeudi

de 19h00 à 19h50

vendredi

de 20h30 à 21h20

payant

De 15 à 28 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-22T22:00:00+02:00

fin : 2026-07-25T00:20:00+02:00

Date(s) : 2026-07-22T19:00:00+02:00_2026-07-22T19:50:00+02:00;2026-07-23T19:00:00+02:00_2026-07-23T19:50:00+02:00;2026-07-24T20:30:00+02:00_2026-07-24T21:20:00+02:00

Petit Palais – Musée des beaux-arts de la Ville de Paris 2 avenue Winston-Churchill 75008 Paris



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