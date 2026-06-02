ADN, Parc de la Commune, Villeurbanne
ADN, Parc de la Commune, Villeurbanne samedi 20 juin 2026.
ADN Samedi 20 juin, 22h00 Parc de la Commune Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T22:00:00+02:00 – 2026-06-20T22:50:00+02:00
Fin : 2026-06-20T22:00:00+02:00 – 2026-06-20T22:50:00+02:00
La plus grande structure jamais imaginée par la mythique compagnie Transe Express : sur fond de musique techno-opératique live, les prouesses de la grimpe, de la danse aérienne et du cirque s’unissent pour mettre à l’honneur la puissance de l’effort collectif, à travers une odyssée verticale à vous donner le vertige !
Parc de la Commune 85 Rue Pierre Voyant
69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Cusset Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Sur fond de musique techno, les prouesses de la grimpe, de la danse aérienne et du cirque s’unissent à travers une odyssée verticale.
© Sebastian Marcovici
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