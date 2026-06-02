ADN, Parc de la Commune, Villeurbanne

ADN Samedi 20 juin, 22h00 Parc de la Commune Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T22:00:00+02:00 – 2026-06-20T22:50:00+02:00

Fin : 2026-06-20T22:00:00+02:00 – 2026-06-20T22:50:00+02:00

La plus grande structure jamais imaginée par la mythique compagnie Transe Express : sur fond de musique techno-opératique live, les prouesses de la grimpe, de la danse aérienne et du cirque s’unissent pour mettre à l’honneur la puissance de l’effort collectif, à travers une odyssée verticale à vous donner le vertige !

Parc de la Commune 85 Rue Pierre Voyant

69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Cusset Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Sur fond de musique techno, les prouesses de la grimpe, de la danse aérienne et du cirque s’unissent à travers une odyssée verticale.

© Sebastian Marcovici