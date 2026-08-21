Adolescence, la tienne, la mienne…, Médiathèque Edmond Charlot, Pézenas
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque Edmond Charlot · Pézenas
Informations pratiques
Adolescence, la tienne, la mienne… Vendredi 2 octobre, 18h30 Médiathèque Edmond Charlot Hérault
Accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T20:30:00+02:00
Fin : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T20:30:00+02:00
Jo Witek, auteure de « Chambres adolescentes », et ses invités animent cette Agora Citoyenne proposé par Le Lieu Ressources de Pézenas.
On est tous passé par là ; plus ou moins agréablement. Tout le monde se souvient de cet âge entre l’enfance et l’âge adulte. Mais est-ce que l’adolescence est intemporelle ? En quoi celle de la génération Z (nés en 1990-2010) ou Alpha (après 2010) est-elle différente des précédentes ? Pourquoi les « vieux », les médias, les politiciens en parlent si mal ? Pourquoi on entend les ados que quand ils sont délinquants ou surdoués ?
Certains jeunes ont peur d’entrer dans cette période, qui de façon archétypique est définie par les adultes en général comme un temps de crise.
Certains parents la redoutent aussi. Tout le monde s’en mêle et s’en méfie. Et si on en parlait ensemble ? Et si ados et adultes se parlaient a priori ?
Autour d’une table d’invités qui travaillent auprès et/ou pour les adolescent.e.s chacun et chacune pourra évoquer cette période de vie, passée, à venir ou en cours.
Médiathèque Edmond Charlot 4 Place Frédéric Mistral, 34120 Pézenas Pézenas 34120 Hérault Occitanie 04 67 98 92 98 https://mediatheque.cahm.net Plateformes culturelles Accès PMR
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©Juliette Mas
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