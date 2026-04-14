Adopte un financeur 2026, CY Tech Pau, Pau

Adopte un financeur 2026 Jeudi 23 avril, 13h30 CY Tech Pau Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T13:30:00+02:00 – 2026-04-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-04-23T13:30:00+02:00 – 2026-04-23T20:00:00+02:00

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La French Tech Pau Béarn, la La French Tech Pyrénées Adour, l’UIMM Adour Atlantiques et la Technopole Hélioparc – Pau organisent un évènement unique sur notre territoire : .

Nous organisons une rencontre entre les startups, TPE/PME innovantes et des financeurs/investisseurs locaux, régionaux et nationaux, afin de les accompagner dans le financement de leurs projets.

a pour vocation de :

– Faire connaître des startups du territoire.

– Partager les expériences vécues et favoriser les rencontres entre startups, TPE/PME innovantes et financeurs/investisseurs pour répondre à leurs besoins de financement actuel (faisabilité, développement, export).

– Permettre à des financeurs et investisseurs locaux, régionaux et nationaux de présenter les produits ou dispositifs financiers pour le développement de startups et TPE/PME innovantes.

La date est fixée, rendez-vous le , plus d’informations dans les jours à venir !

Intéressé pour participer ?

CY Tech Pau 2 Bd Lucien Favre, 64000 Pau Pau 64000 Pau Nord Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/7hmcpzbDUvGsHwu27 »}]

Événement La French Tech