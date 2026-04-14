Adopte un financeur 2026, CY Tech Pau, Pau
Adopte un financeur 2026, CY Tech Pau, Pau jeudi 23 avril 2026.
Adopte un financeur 2026 Jeudi 23 avril, 13h30 CY Tech Pau Pyrénées-Atlantiques
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T13:30:00+02:00 – 2026-04-23T20:00:00+02:00
Fin : 2026-04-23T13:30:00+02:00 – 2026-04-23T20:00:00+02:00
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La French Tech Pau Béarn, la La French Tech Pyrénées Adour, l’UIMM Adour Atlantiques et la Technopole Hélioparc – Pau organisent un évènement unique sur notre territoire : .
Nous organisons une rencontre entre les startups, TPE/PME innovantes et des financeurs/investisseurs locaux, régionaux et nationaux, afin de les accompagner dans le financement de leurs projets.
a pour vocation de :
– Faire connaître des startups du territoire.
– Partager les expériences vécues et favoriser les rencontres entre startups, TPE/PME innovantes et financeurs/investisseurs pour répondre à leurs besoins de financement actuel (faisabilité, développement, export).
– Permettre à des financeurs et investisseurs locaux, régionaux et nationaux de présenter les produits ou dispositifs financiers pour le développement de startups et TPE/PME innovantes.
La date est fixée, rendez-vous le , plus d’informations dans les jours à venir !
Intéressé pour participer ?
CY Tech Pau 2 Bd Lucien Favre, 64000 Pau Pau 64000 Pau Nord Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/7hmcpzbDUvGsHwu27 »}]
Événement La French Tech
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