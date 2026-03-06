SKAB school Stage skateboard Baby Skate Park de Pau Pau
SKAB school Stage skateboard Baby Skate Park de Pau Pau mercredi 15 avril 2026.
SKAB school Stage skateboard Baby
Skate Park de Pau Avenue Gaston Lacoste Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-15
Réservé aux 4-7 ans
14h-16h
Skatepark de Pau, 33 avenue Gaston Lacoste
Inclus
Prêt du matériel (casque, protections, skate)
Prévoir
Chaussures adaptées (type tennis) et une gourde d’eau.
Une arrivée 10 min avant le début du stage pour pouvoir s’équiper. .
Skate Park de Pau Avenue Gaston Lacoste Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 30 62 86
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : SKAB school Stage skateboard Baby
L’événement SKAB school Stage skateboard Baby Pau a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Pau