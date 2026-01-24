Patrimoines et moi Atelier créatif: Mon mini-album en papier Pont Lalanne Pau
Pont Lalanne Bibliothèque patrimoniale Pau Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
2026-04-15
Viens fabriquer un petit album à décorer selon ton inspiration avec papiers et couleurs. Une belle initiation à la reliure et à la création manuelle !
De 6 à 9 ans. .
Pont Lalanne Bibliothèque patrimoniale Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 64 64 10 66 l.conrad@agglo-pau.fr
