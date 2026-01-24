Patrimoines et moi Atelier créatif: Mon mini-album en papier Pont Lalanne Pau

Patrimoines et moi Atelier créatif: Mon mini-album en papier

Patrimoines et moi Atelier créatif: Mon mini-album en papier Pont Lalanne Pau mercredi 15 avril 2026.

Patrimoines et moi Atelier créatif: Mon mini-album en papier

Pont Lalanne Bibliothèque patrimoniale Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15

Date(s) :
2026-04-15

Viens fabriquer un petit album à décorer selon ton inspiration avec papiers et couleurs. Une belle initiation à la reliure et à la création manuelle !
De 6 à 9 ans.   .

Pont Lalanne Bibliothèque patrimoniale Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 64 64 10 66  l.conrad@agglo-pau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Patrimoines et moi Atelier créatif: Mon mini-album en papier

L’événement Patrimoines et moi Atelier créatif: Mon mini-album en papier Pau a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Pau