Afrik Rire Geneva Festival, Ecolint – Centre des arts, Genève

Informations pratiques

Afrik Rire Geneva Festival 2 et 3 octobre Ecolint – Centre des arts

De CHF 45.- à CHF 59.- selon les catégories

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T19:30:00+02:00 – 2026-10-02T23:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T19:30:00+02:00 – 2026-10-03T23:30:00+02:00

Cette année encore, Afrik Rire affirme ce qui fait son identité: des artistes aux univers multiples, des cultures qui se rencontrent et un rire qui rassemble au-delà des frontières. Pour sa 8ᵉ édition, le festival présente deux soirées complémentaires:

une première dédiée à la puissance et à la diversité des voix féminines,

un grand gala réunissant humour, musique et danse.

Au programme

Vendredi 2 octobre: Le Gala 100% Femmes revient!

Après avoir marqué les esprits lors de la précédente édition, le Gala 100% Femmes revient pour une nouvelle soirée entièrement consacrée aux voix féminines de l’humour.

Six artistes, six personnalités et six univers prendront possession de la scène:

Marie Desroles

Sophia Titritt

Mamari

Olivia Dago

Anne Boissard

Aby2fois

De l’autodérision aux observations du quotidien, des différences culturelles aux relations humaines, cette soirée promet un plateau aussi généreux qu’imprévisible.

DJ Rians sera également au rendez-vous pour faire monter l’ambiance et prolonger l’énergie de cette soirée 100% féminine.

Samedi 3 octobre: Le grand Gala Afrik Rire

Le samedi, changement d’ambiance mais pas d’énergie! Afrik Rire réunira un plateau mixte composé d’humoristes aux styles et aux parcours différents:

Richard Sabak

Zaef

Inno JP

IKE

Myriam Barrouck

Amin Djezzaz

Une programmation pensée comme un véritable voyage à travers les sensibilités, les générations et les cultures de l’humour francophone.

Et parce qu’Afrik Rire n’a jamais voulu enfermer la fête dans une seule discipline, cette deuxième soirée fera également dialoguer humour, musique et danse.

Le chanteur Balacosta apportera sa touche musicale au gala, tandis que la Jenna Dance School viendra faire vibrer la scène avec une performance dansée.

Aux platines, DJ Rians accompagnera cette grande soirée et donnera le tempo de la fête.

Afrik Rire: le rire comme langage universel

Depuis sa création, Afrik Rire Geneva Festival défend une conviction simple: on peut venir d’horizons différents et rire ensemble des mêmes choses.

À travers l’humour, le festival crée des passerelles entre les cultures et les générations et offre une scène à des artistes confirmés comme à de nouvelles voix.

À Genève, ville cosmopolite par excellence, Afrik Rire s’est progressivement imposé comme un espace de rencontre où l’on vient découvrir des artistes, partager des émotions et, surtout, rire sans frontières.

Ecolint – Centre des arts Rue Marie-Thérèse-Maurette 7 Genève 1208 Eaux-Vives Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/afrik-rire-festival-2026-38LRGWP235/event/1648184/ »}]

Le festival de l’humour revient les 2 et 3 octobre pour une 8e édition haute en couleurs. Deux soirées, deux univers et une même envie: faire rire, rassembler et célébrer la diversité.

DR