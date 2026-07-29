Aft’air Sound Festival Hippodrome de Pau Pau
samedi 5 septembre 2026 · Hippodrome de Pau · Pau
Informations pratiques
Pau
Aft’air Sound Festival
Hippodrome de Pau 1 Avenue des Martyrs du Pont Long Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 75 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 18:00:00
fin : 2026-09-05 00:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Une grande soirée électro avec Laurent Wolf
Le festival change d’ambiance pour laisser place aux beats électro !
La tête d’affiche de cette première édition sera Laurent Wolf, auteur de nombreux hits internationaux et figure incontournable des plus grandes scènes dance.
Avant lui, deux DJ et une guest en devenir viendront faire monter progressivement la température
– Azka
– John Modena
Une programmation pensée pour offrir plusieurs heures de musique, de lumière et d’énergie dans une ambiance spectaculaire. .
Hippodrome de Pau 1 Avenue des Martyrs du Pont Long Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine aftairsound@gmail.com
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English : Aft’air Sound Festival
L’événement Aft’air Sound Festival Pau a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Pau
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